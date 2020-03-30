Диджитализация, виртуальные зоотехники и мониторинг эмоций: чем МХП Косюка удивит в 2020 году

Одна из главных трансформаций в МХП - переход от изготовления сырьевой продукции к кулинарии.

"Мы хотим через некоторое время готовить пищу для людей, готовить продукты для ресторанов, для кулинарных супермаркетов. На индустриальной основе. Чтобы помочь нашим партнерам быть более эффективными", - сообщил Косюк.

Также среди приоритетов - увеличить пользу компании для страны и людей, отметил он.

"Если мы сделаем 100 успешных компаний размера МХП в Украине, и эти компании будут развивать страну, решать социальные проблемы на местах, то Украина не надо будет проситься в ЕС. Мы уже будем ЕС. Мы знаем, как это сделать и мы уже это делаем.

Мы стараемся сделать интересными для проживания города присутствия нашей компании - Ладыжин, Мироновка, Канев. Качественное медицинское обслуживание, школы и сервисы - мы покажем, как одна компания может начать менять страну", - рассказал Косюк.

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Кроме того, в этом году МХП планирует открыть ряд новых экспортных рынков, говорит владелец компании. Включая Китай.

"Потому что сегодня в некоторых странах существует большой экономический эгоизм. При первой возможности они закрывают рынки для экспорта продукции, чтобы защитить своего производителя. Они действуют понятно, но мы, как компания, должны обезопасить себя от закрытия того или иного рынка. Нам нужно найти формулу, где обе страны выигрывают. И мы уже расписали наш дальнейший план действий в этом направлении", - рассказал он.

А еще в 2020 году МХП реализует проекты диджитализации и начнет внедрение ERP (планирование ресурсов предприятия - ред.).

"Первое - диджитализация - внедрение искусственного интеллекта. Второе - нам нужно добить программу считывания эмоций людей. Мы сделаем виртуального зоотехника. Мы должны автоматизировать все повторяющиеся функции - их должны делать машины.

Люди должны делать то, что не может делать машина: ставить эксперименты, думать об эмоциях, о том, как лучше сервисовать клиента", - подчеркнул Косюк.