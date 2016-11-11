Деякі столичні трамваї тимчасово не курсуватимуть
Київ • УНН
КИЇВ 11 листопада. УНН. З 15 листопада у зв’язку із капітальним ремонтом переїздів через трамвайні колії на вул. Автозаводській тимчасово закривається рух трамваїв маршрутів №12, 17, 19. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
За інформацією комунального підприємства “Київпастранс”, для забезпечення належних пасажирських перевезень на період ремонтних робіт організовується рух автобусів маршруту №12-Т “вул. Семена Скляренка — Пуща-Водиця, 14 лінія”.
Також збільшується кількість рухомого складу на автобусному маршруті №30 і трамвайному маршруті № 11.
Пасажири автобусів маршруту №12-Т мають право користуватися місячними проїзними квитками придбаними для проїзду в трамваї.