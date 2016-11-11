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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Деякі столичні трамваї тимчасово не курсуватимуть

Деякі столичні трамваї тимчасово не курсуватимуть

Київ • УНН

 • 11884 перегляди

КИЇВ 11 листопада. УНН. З 15 листопада у зв’язку із капітальним ремонтом переїздів через трамвайні колії на вул. Автозаводській тимчасово закривається рух трамваїв маршрутів №12, 17, 19. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

За інформацією комунального підприємства “Київпастранс”, для забезпечення належних пасажирських перевезень на період ремонтних робіт організовується рух автобусів маршруту №12-Т “вул. Семена Скляренка — Пуща-Водиця, 14 лінія”.

Також збільшується кількість рухомого складу на автобусному маршруті №30 і трамвайному маршруті № 11.

Пасажири автобусів маршруту №12-Т мають право користуватися місячними проїзними квитками придбаними для проїзду в трамваї.

 

Українські Національні Новини

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