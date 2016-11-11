Некоторые столичные трамваи временно не будут ходить

По информации коммунального предприятия "Киевпастранс", для обеспечения надлежащих пассажирских перевозок на период ремонтных работ организуется движение автобусов маршрута №12-Т "ул. Семена Скляренко - Пуща-Водица, 14 линия".

Также увеличивается количество подвижного состава на автобусном маршруте №30 и трамвайном маршруте № 11.

Пассажиры автобусов маршрута №12-Т имеют право пользоваться месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в трамвае.