Деякі союзники бояться, що через спробу деокупувати Крим путін застосує ядерну зброю – Зеленський

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Зеленський заявив, що успіх контрнаступу України залежатиме від кількості сучасної зброї, яку готові надати її прихильники, зокрема США. Проте інтереси Києва та Заходу можуть розійтися. Він зазначив, що смерть, руйнування та гнів через вожнні злочини росії загартували українську громадську думку проти компромісів з москвою.

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“Деякі союзники побоюються, що спроба України повернути Крим може призвести до небезпечної ескалації путіним, можливо, за допомогою ядерної зброї. Вже лунають слабкі заклики до переговорів з росією. Заклики, які відхиляються. Світ – не лікар із великим досвідом, не лікар путіна, і путін — не пацієнт цього світу”, – сказав президент.

Додамо

Зеленський заначив, що напередодні вторгнення рф він неодноразово намагався дотелефонуватися до володимира путіна, щоб попередити про велику помилку, яку той зробить, якщо нападе на Україну.