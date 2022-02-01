Десятки людей евакуйовано з двох одеських багатоповерхівок, які горіли
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. 77 людей, зокрема й дітей, було евакуйовано під час двох пожеж, які сталися в Одесі 1 лютого. Як передає УНН із посиланням на регіональне управління ДСНС
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У житловому багатоповерховому будинку на вул. Балківська, 35, горіла квартира на 7 поверсі. Пожежа поширилася на 20 кв. м.
Під час гасіння пожежі сходовими маршами ланками газодимозахисної служби евакуювали 40 осіб, з них 10 дітей. Загиблих та постраждалих немає.
Причину пожежі та збитки встановлюють. Від ДСНС залучали 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 41 рятувальника.
У житловому будинку на вул. Миколаївська дорога, 311, горіла квартира на 9 поверсі. Пожежа охопила 25 кв. м., також сталося сильне задимлення під'їзду.
Під час ліквідації загоряння рятувальники вирішили евакуювати мешканців цього під'їзду – 37 людей. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збитки – встановлюються.