Десять очок Леня не врятували "Фінікс" від поразки у грі з "Сан-Антоніо"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. В регулярному чемпіонаті НБА продовжилась серія поєдинків в одному з яких на виїзді виступила команда українського центрового Олексія Леня — “Фінікс Санс” проти БК “Сан-Антоні Сперс”, передає кореспондент УНН.
На старті другої чверті Лень приклав сили до оформлення ривку гостей 15:2. “Бігмен” реалізував прохід під кільце з порушенням на собі правил, а також забив слем-данк. При наступній появі на паркет українець виправив хибний кидок партнера, додавши м’яч у кільце в один дотик, а також скористався розміном — залишився сам на сам з меншим гравцем за габаритами за відзначився слем-данком з фолом.
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Наш спортсмен на старті заключної 12-хвилинки ще раз заробив на собі фол при цьому реалізував кидок з-під кільця. Загалом Центровий закінчив гру з 10 очками (5/5 двоочкові, 0/3 штрафні), 5 підбираннями при втраті і 1 фолі за 14:43 хвилини.
Зазначимо, що “Санс” мають 15 звитяг в 41 грі і займають 11 рядок Західної конференції, “Сперс” посідають 3-й щабель Заходу.
Як раніше повідомляло УНН, вперше за 20 років баскетболіст НБА віддав за матч 25 результативних передач. Розігруючий захисник БК “Нью-Орлеан Пеліканс” Рейджон Рондо повторив унікальне досягнення в поєдинку регулярного чемпіонату НБА проти “Бруклін Нетс”.