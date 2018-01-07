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Десять очков Леня не спасли "Финикс" от поражения в игре с "Сан-Антонио"

Киев • УНН

 • 9230 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. В регулярном чемпионате НБА продолжилась серия поединков в одном из которых на выезде выступила команда украинского центрового Алексея Леня — “Финикс Санс” против БК “Сан-Антони Сперс”, передает корреспондент УНН.

Десять очков Леня не спасли "Финикс" от поражения в игре с "Сан-Антонио"

На старте второй четверти Лень приложил силы к оформлению рывке гостей 15: 2. “Бигмены” реализовал проход под кольцо с нарушением на себе правила, а также забил слэм-данк. При следующем появлении на паркет украинец исправил ложный бросок партнера, добавив мяч в кольцо в одно касание, а также воспользовался разменом — остался один на один с меньшим игроком по габаритам по отличился слэм-данком с фолом.

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Наш спортсмен на старте заключительной 12-минутки еще раз заработал на себе фол при этом реализовал бросок из-под кольца. В общем Центровой закончил игру с 10 очками (5/5 двухочковые, 0/3 штрафные), 5 подборами при потере и 1 фоле по 14:43 минуты.

Отметим, что “Санс” имеют 15 побед в 41 игре и занимают 11 строчку Западной конференции, “Сперс” занимают 3-й ступень Запада.

Как ранее сообщало УНН, впервые за 20 лет баскетболист НБА отдал за матч 25 результативных передач. Разыгрывающий защитник БК “Нью-Орлеан Пеликанс” Рейджон Рондо повторил уникальное достижение в поединке регулярного чемпионата НБА против “Бруклин Нетс”.

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