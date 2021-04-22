Держстат назвав найдорожче і найдешевше м'ясо в Україні

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Найдорожчим видом м’яса в Україні залишається яловичина, а найдоступнішим — курятина. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Так, у березні один кілограм яловичини коштував 157,2 грн. З початку року яловичина подорожчала на 5,3%.

Далі у списку — свинина. У березні один кілограм свинини коштував в середньому 117 грн.

Найдоступніше м’ясо в Україні- курятина. Зокрема, птиця (тушки курячі) коштують в середньому 63 грн за кілограм продукту, філе куряче — 102 грн за кілограм продукту.

Доповнення

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що є деякі дані, які дозволяють припустити, що споживання червоного м’яса може стати причиною розвитку колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Довідка

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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