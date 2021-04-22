Госстат назвал самое дорогое и самое дешевое мясо в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Самым дорогим видом мяса в Украине остается говядина, а доступным — курятина. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в марте один килограмм говядины стоил 157,2 грн. С начала года говядина подорожала на 5,3%.
Далее в списке — свинина. В марте один килограмм свинины стоил в среднем 117 грн.
Самое доступное мясо в Украине — курятина. В частности, птица (тушки куриные) стоят в среднем 63 грн за килограмм продукта, филе куриное — 102 грн за килограмм продукта.
Дополнение
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что есть некоторые данные, которые позволяют предположить, что потребление красного мяса может стать причиной развития колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Справка
Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.