Держспецтрансслужба відновила 69 зруйнованих мостів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Держспецтрансслужба відновила 69 мостів, зруйнованих через російську агресію.Про це на брифінгу повідомив начальник управління будівництва та відновлення Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України полковник Павло Бурштейн, коментар якого оприлюднив Military Media Center, інформує УНН.
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За його словами, станом на зараз Державна спеціальна служба транспорту відновила 69 мостових переходів, 29 з них відновлено за капітальним варіантом та 40 – за тимчасовим варіантом.
Павло Бурштейн також повідомив, що зараз проводяться роботи з відновлення ще 17 мостових переходів, з яких 4 відносяться до об’єктів Укрзалізниці.
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