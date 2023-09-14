Держспецтрансслужба відновила 69 зруйнованих мостів

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За його словами, станом на зараз Державна спеціальна служба транспорту відновила 69 мостових переходів, 29 з них відновлено за капітальним варіантом та 40 – за тимчасовим варіантом.

Павло Бурштейн також повідомив, що зараз проводяться роботи з відновлення ще 17 мостових переходів, з яких 4 відносяться до об’єктів Укрзалізниці.

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