Госспецтрансслужба восстановила 69 разрушенных мостов

Детали

По его словам, по состоянию на сейчас Государственная специальная служба транспорта восстановила 69 мостовых переходов, 29 из них восстановлено по капитальному варианту и 40 – по временному варианту.

Павел Бурштейн также сообщил, что сейчас проводятся работы по восстановлению еще 17 мостовых переходов, из которых 4 относятся к объектам Укрзализныци.

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