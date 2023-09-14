Госспецтрансслужба восстановила 69 разрушенных мостов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Госспецтрансслужба восстановила 69 мостов, разрушенных из-за российской агрессии, об этом на брифинге сообщил начальник управления строительства и восстановления Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины полковник Павел Бурштейн, комментарий которого обнародовал Military Media Center, информирует УНН.
Детали
По его словам, по состоянию на сейчас Государственная специальная служба транспорта восстановила 69 мостовых переходов, 29 из них восстановлено по капитальному варианту и 40 – по временному варианту.
Павел Бурштейн также сообщил, что сейчас проводятся работы по восстановлению еще 17 мостовых переходов, из которых 4 относятся к объектам Укрзализныци.
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