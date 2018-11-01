Держсекретар США пообіцяв не повторювати помилок адміністрації Обами по відношенню до Ірану

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Політика попередньої американської адміністрації на чолі з демократом Бараком Обамою щодо Ірану виявилася провальною, нинішній президент США Дональд Трамп не має наміру повторювати її помилок. Про це заявив держсекретар Майкл Помпео, відповідаючи на питання ведучого авторської передачі Марка Рірдона на радіоканалі KMOX, інформує УНН із посиланням на стенограму бесіди, яку розповсюдило в четвер зовнішньополітичне відомство США.