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Держсекретар США пообіцяв не повторювати помилок адміністрації Обами по відношенню до Ірану

Держсекретар США пообіцяв не повторювати помилок адміністрації Обами по відношенню до Ірану

Київ • УНН

 • 7427 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Політика попередньої американської адміністрації на чолі з демократом Бараком Обамою щодо Ірану виявилася провальною, нинішній президент США Дональд Трамп не має наміру повторювати її помилок. Про це заявив держсекретар Майкл Помпео, відповідаючи на питання ведучого авторської передачі Марка Рірдона на радіоканалі KMOX, інформує УНН із посиланням на стенограму бесіди, яку розповсюдило в четвер зовнішньополітичне відомство США.

“Попередня адміністрація робила підхід, при якому вона вважала, що може працювати з Іраном”, — заявив Помпео. За його словами, демократи вважали, що якщо вони будуть діяти із Тегераном “більш відкрито і укладуть угоду” щодо ядерної програми, то іранський керівник “аятолла змінить свою поведінку”. “Це, безсумнівно, виявилося не так”, — сказав держсекретар.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп продовжив дію ембарго на поставки нафти з Ірану

“Навпаки, ризик для світу з боку Ірану зріс після укладення Спільного всеосяжного плану дій”, — вважає шеф американської дипломатії, підкресливши, що “нинішня адміністрація США не має наміру повторювати” таких помилок при вибудовуванні політики щодо Ірану.

Помпео також зазначив, що санкції відносно Тегерана, поновлювані Вашингтоном, “не націлені проти іранського народу”. За словами держсекретаря, за допомогою введення обмежувальних заходів США намагаються змусити Іран “вести себе як нормальна держава” і припинити зловмисну ​​діяльність, чого, за версією американської адміністрації, поки не відбувається.

Як раніше інформував УНН, у травні поточного року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, обіцяючи не тільки повернути старі, а й ввести нові санкції проти Ірану. Американський лідер запевнив, що Вашингтон готовий до укладення нової угоди замість СВПД, при цьому США висунули Ірану фактично свідомо нездійсненні умови.

Дію першої частини американських санкцій було відновлено 7 серпня, обмежувальні заходи охопили автомобілебудівний сектор Ірану і купівлю-продаж золота та ряду металів. Решта санкції наберуть чинності 5 листопада, вони торкнуться енергетичної галузі Ірану, а також угоди, які стосуються нафти, і транзакції зі центробанком країни. Обмеження вводяться проти іранських нафтових компаній і трейдерів, а саме Національної іранської нафтової компанії (NIOC), її “дочки” Naftiran Intertrade Company (NICO), а також Національної іранської танкерного компанії (National Iranian Tanker Company, NITC).

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