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Госсекретарь США пообещал не повторять ошибок администрации Обамы по отношению к Ирану

Госсекретарь США пообещал не повторять ошибок администрации Обамы по отношению к Ирану

Киев  •  УНН

 • 7426 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Политика предыдущей американской администрации во главе с Бараком Обамой по Ирану оказалась провальной, нынешний президент США Дональд Трамп не намерен повторять её ошибок. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео, отвечая на вопрос ведущего авторской передачи Марка Рирдона на радиоканале KMOX, информирует УНН со ссылкой на стенограмму беседы, которую распространило в четверг внешнеполитическое ведомство США.

"Предыдущая администрация осуществляла подход, при котором она считала, что может работать с Ираном", - заявил Помпео. По его словам, демократы считали, что если они будут действовать с Тегераном "более открыто и заключат соглашение" по ядерной программе, то иранский руководитель "аятолла изменит свое поведение". "Это, несомненно, оказалось не так", - сказал госсекретарь.

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"Наоборот, риск миру со стороны Ирана вырос после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий", - считает шеф американской дипломатии, подчеркнув, что "нынешняя администрация США не намерена повторять" таких ошибок при выстраивании политики в отношении Ирана.

Помпео также отметил, что санкции в отношении Тегерана, возобновляемые Вашингтоном "не нацелены против иранского народа". По словам госсекретаря, посредством введения ограничительных мер США пытаются заставить Иран "вести себя как нормальное государство" и прекратить злонамеренную деятельность, чего, по версии американской администрации, пока не происходит.

Как ранее информировал УНН, в мае текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обещая не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана. Американский лидер заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.

Действие первой части американских санкций было восстановлено 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Остальные санкции вступят в силу 5 ноября, они коснутся энергетической отрасли Ирана, а также соглашения, касающиеся нефти и транзакции с центробанком страны. Ограничения вводятся против иранских нефтяных компаний и трейдеров, а именно Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), ее “дочки” Naftiran Intertrade Company (NICO), а также Национальной иранской танкерного компании (National Iranian Tanker Company, NITC).

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