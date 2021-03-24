Держсекретар США і міністр закордонних справ ФРН обговорили питання протидії будування “Північного потоку-2”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив прагнення США працювати з членами Альянсу та партнерами для протидії російським зусиллям. Про це пише УНН з посиланням на офіційний веб-сайт уряду США.
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23 березня в Брюсселі держсекретар Ентоні Дж. Блінкен коротко зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом на полях міністрів закордонних справ НАТО.
Секретар Блінкен підкреслив прагнення США працювати з членами Альянсу та партнерами для протидії російським зусиллям, спрямованим на підрив нашої колективної безпеки, і в цьому ключі наголосив на протидії США трубопроводу “Північний потік 2”.
Далі секретар Блінкен та міністр закордонних справ Маас обговорили питання Афганістану та пообіцяли залишатися в тісній координації на шляху вперед. Секретар та міністр закордонних справ підкреслили, що двостороння співпраця між США та ЄС та трансатлантична співпраця є надзвичайно важливими для вирішення спільних викликів та можливостей.
Нагадаємо
“Зелені” Німеччини закріпили у своїх планах виборчих програм скасування проекту трубопроводу “Північний потік-2”.
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Проект “Північний потік-2” передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська компанія Allseas відмовилася від прокладання труб через можливі санкції з боку США. Але в грудні 2020 року компанія Nord Stream 2 AG відновила прокладку труби, побудувавши 2,6 км газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини.
Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена розмірковує над додатковими санкціями щодо блокування будівництва майже завершеного газопроводу “Північний потік-2” з Росії до Німеччини, потенційно включаючи материнську компанію “Nord Stream 2 AG”.