"Зелені" Німеччини обіцяють зупинити "Північний потік-2" після виборів через Україну

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Так, повідомляється, що консерватори канцлера Ангели Меркель, які підтримують трубопровід "Північний потік - 2", лідирують в опитуваннях напередодні вересневих виборів і, на думку експертів, будуть прагнути до коаліції з "Зеленими", які, за прогнозами, будуть другими.

У той же час, як і Сполучені Штати, які ввели санкції проти деяких суб'єктів, що беруть участь в проекті, "Зелені" кажуть, що проект "вкорінює неправильну реакцію на анексію Криму Росією і озброєння нею сепаратистів на сході України", зазначає видання.

"Проект газопроводу "Північний потік-2" є політичним проектом не тільки через його кліматичні та енергетичні наслідки, а й тому, що він завдає шкоди на геополітичному рівні - особливо з урахуванням ситуації в Україні - і тому його слід зупинити", - йдеться в програмі, де зазначається, що Росія все більше стає "авторитарною державою".

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Проект "Північний потік - 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США. Але в грудні 2020 року компанія Nord Stream 2 AG відновила прокладку труби, побудувавши 2,6 км газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена розмірковує над додатковими санкціями щодо блокування будівництва майже завершеного газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини, потенційно включаючи материнську компанію "Nord Stream 2 AG".