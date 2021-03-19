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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53622 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 74578 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110485 просмотра

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3 марта, 11:09 • 145997 просмотра

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“Зеленые” Германии обещают остановить “Северный поток-2” после выборов из-за Украины

“Зеленые” Германии обещают остановить “Северный поток-2” после выборов из-за Украины

Киев  •  УНН

 • 24605 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. “Зеленые” Германии закрепили в своих планах избирательных программ отмену проекта трубопровода “Северный поток-2”. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Так, сообщается что консерваторы канцлера Ангелы Меркель, которые поддерживают трубопровод “Северный поток — 2”, лидируют в опросах в преддверии сентябрьских выборов и, по мнению экспертов, будут стремиться к коалиции с “Зелеными”, которые, по прогнозам, будут вторыми.

В то же время, как и Соединенные Штаты, которые ввели санкции против некоторых субъектов, участвующих в проекте, “Зеленые” говорят, что проект “укореняет неправильную реакцию на аннексию Крыма Россией и вооружение ею сепаратистов на востоке Украины”, отмечает издание.

“Проект газопровода „Северный поток-2“ является политическим проектом не только из-за его климатических и энергетических последствий, но и потому, что он наносит ущерб на геополитическом уровне — особенно с учетом ситуации в Украине — и поэтому его следует остановить”, — говорится в программе, где отмечается, что Россия все больше становится “авторитарным государством”.

Дополнительно

Проект “Северный поток — 2” предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Работы были прекращены в декабре 2019 года, после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабря 2020 года компания Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Байдена размышляет над дополнительными санкциями в отношении блокирования строительства почти завершенного газопровода “Северный поток-2” из России в Германию, потенциально включая материнскую компанию “Nord Stream 2 AG”.

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