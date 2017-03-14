Держсекретар МЗС Німеччини збирається відвідати Україну - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Державний секретар міністерства закордонних справ Німеччини Вальтер Йоганнес Лінднер прийняв запрошення відвідати Україну. Про це повідомив український посол у Берліні Андрій Мельник у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Новий державний секретар МЗС ФРН Вальтер Йоганнес Лінднер прийняв запрошення здійснити візит до Києва на чолі делегації держсекретарів", - повідомив дипломат.
Нагадаємо, федеральний міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель відвідав Україну.
Новий Державний секретар МЗС ФРН Вальтер Йоганнес Лінднер прийняв запрошення здійснити візит до Києва на чолі делегації держсекретарів pic.twitter.com/0FNGnQoh2b— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 14 березня 2017 р.