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Держмитслужба відкрила дисциплінарне провадження через можливі ризики витоку інформації

Держмитслужба відкрила дисциплінарне провадження через можливі ризики витоку інформації

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Державна митна служба відкрила дисциплінарне провадження через можливі ризики витоку інформації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної митної служби.

“У вересні 2019 нова митниця анонсувала проведення внутрішнього IT-аудиту, аби виявити сильні та слабкі місця, можливі вразливості, а також потенціал розвитку своєї IT-інфраструктури”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що "нещодавно завершений аудит показав серед іншого: існують ризики витоку інформації та несанкціонованого доступу до неї (власне, дані митниці майже відкрито продаються на піратських сайтах)". Як зазначається, серед головних причин — деякі особливості архітектури та відсутність комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на Автоматизовану систему митного оформлення “Інспектор-2006”, включно з повноцінною технічною документацією до неї. Іншими словами, немає гарантії, що головна програма, у якій здійснюються митні формальності, є безпечною та надійною.

Для того, аби визначити роль і можливі порушення працівниками Держмитслужби та/або ДФС, відповідальних за цей напрямок розробки та супроводження програмного забезпечення, було порушено дисциплінарне провадження. Натепер триває внутрішнє розслідування.

“Нова митниця, яка виконує, серед інших, фіскальну функцію та забезпечує дохідну частину держбюджету, не може собі дозволити легковажити захищеністю даних — саме тому ми вдосконалюємо IT-платформу... На сьогодні за підтримки проекту TAPAS ми провели перші три тендери на створення порталу, Єдиного вікна та Електронного кабінету користувача”, — відзначається у повідомленні.

Нагадаємо, у проваджені органів Державної фіскальної служби перебуває 112 справ щодо порушень законодавства у сфері справляння митних платежів. Проте у жодній із них особам про підозру не повідомлялося. 

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