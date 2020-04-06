Гостаможслужба открыла дисциплинарное производство из-за возможных рисков утечки информации

"В сентябре 2019 года новая таможня анонсировала проведение внутреннего IT-аудита, чтобы выявить сильные и слабые места, возможные уязвимости, а также потенциал развития своей IT-инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "недавно завершенный аудит показал среди прочего: существуют риски утечки информации и несанкционированного доступа к ней (собственно, данные таможни почти открыто продаются на пиратских сайтах)". Как отмечается, среди главных причин - некоторые особенности архитектуры и отсутствие комплексной системы защиты информации (КСЗИ) на Автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор-2006", включая полноценную техническую документацию к ней. Иными словами, нет гарантии, что главная программа, в которой осуществляются таможенные формальности, является безопасной и надежной.

Для того, чтобы определить роль и возможные нарушения работниками Гостаможслужбы и/или ГФС, ответственными за это направление разработки и сопровождения программного обеспечения, было возбуждено дисциплинарное производство. На данный момент продолжается расследование.

"Новая таможня, которая выполняет, среди прочих, фискальную функцию и обеспечивает доходную часть госбюджета, не может себе позволить пренебрегать защищенностью данных - именно поэтому мы совершенствуем IT-платформу... На сегодня при поддержке проекта TAPAS мы провели первые три тендера на создание портала, Единого окна и Электронного кабинета пользователя", - отмечается в сообщении.

Напомним, в производстве органов Государственной фискальной службы находится 112 дел о нарушениях законодательства в сфере взимания таможенных платежей. Однако ни в одном из них лицам о подозрении не сообщалось.