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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57848 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 67198 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80895 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Гостаможслужба открыла дисциплинарное производство из-за возможных рисков утечки информации

Гостаможслужба открыла дисциплинарное производство из-за возможных рисков утечки информации

Киев  •  УНН

 • 15809 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Государственная таможенная служба открыла дисциплинарное производство из-за возможных рисков утечки информации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.

"В сентябре 2019 года новая таможня анонсировала проведение внутреннего IT-аудита, чтобы выявить сильные и слабые места, возможные уязвимости, а также потенциал развития своей IT-инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "недавно завершенный аудит показал среди прочего: существуют риски утечки информации и несанкционированного доступа к ней (собственно, данные таможни почти открыто продаются на пиратских сайтах)". Как отмечается, среди главных причин - некоторые особенности архитектуры и отсутствие комплексной системы защиты информации (КСЗИ) на Автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор-2006", включая полноценную техническую документацию к ней. Иными словами, нет гарантии, что главная программа, в которой осуществляются таможенные формальности, является безопасной и надежной.

Для того, чтобы определить роль и возможные нарушения работниками Гостаможслужбы и/или ГФС, ответственными за это направление разработки и сопровождения программного обеспечения, было возбуждено дисциплинарное производство. На данный момент продолжается расследование.

"Новая таможня, которая выполняет, среди прочих, фискальную функцию и обеспечивает доходную часть госбюджета, не может себе позволить пренебрегать защищенностью данных - именно поэтому мы совершенствуем IT-платформу... На сегодня при поддержке проекта TAPAS мы провели первые три тендера на создание портала, Единого окна и Электронного кабинета пользователя", - отмечается в сообщении.

Напомним, в производстве органов Государственной фискальной службы находится 112 дел о нарушениях законодательства в сфере взимания таможенных платежей. Однако ни в одном из них лицам о подозрении не сообщалось.

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