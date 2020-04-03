ДФС має понад 100 проваджень щодо порушень у митній сфері, проте жодної підозри не вручено - ОГПУ

ukru
12:11 • 42511 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 71362 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 102960 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 119663 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 121215 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 171801 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142137 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148424 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148903 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129499 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Ані в Чорному, ані в Азовському морях російські ракетоносії не зафіксовано - ВМС ЗСУ

Ані в Чорному, ані в Азовському морях російські ракетоносії не зафіксовано - ВМС ЗСУ

20 березня, 04:27 • 28760 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 120870 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 110487 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 42261 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 22285 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 42461 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 71303 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 102946 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 119649 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 121204 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 11094 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 19884 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 108286 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 108596 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 126053 перегляди
Актуальне
ДФС має понад 100 проваджень щодо порушень у митній сфері, проте жодної підозри не вручено - ОГПУ

ДФС має понад 100 проваджень щодо порушень у митній сфері, проте жодної підозри не вручено - ОГПУ

Київ • УНН

 • 10207 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У проваджені органів Державної фіскальної служби перебуває 112 справ щодо порушень законодавства у сфері справляння митних платежів. Проте у жодній із них особам про підозру не повідомлялося. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Офісу Генпрокурора.

“Наразі за три місяці роботи усіх правоохоронних органів виявлено лише 35 фактів порушень законодавства у сфері справляння митних платежів та направлено до суду 8 таких кримінальних проваджень. Зокрема, нині у проваджені органів Державної фіскальної служби перебуває 112 проваджень цієї категорії. У жодному із них особам про підозру не повідомлялося і це при тому, що 25 проваджень розслідуються від 7 до щонайменше 3 років. У Державному бюро розслідувань перебуває 20 проваджень такої категорії, лише одне з них — з повідомленням особі про підозру”, — йдеться в повідомленні.

Також Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що вимагає від керівників правоохоронних органів забезпечити реальну протидію злочинності у митній сфері та не займатися створенням видимості діяльності.

"Ірина Венедіктова наголосила, що бездіяльність правоохоронців у протидії злочинності в сфері справляння митних платежів пов’язана, у тому числі, з корупційною складовою. Тільки упродовж 2019-2020 років до суду скеровано понад три десятки обвинувальних актів стосовно митників",- зазначається в повідомленні.

За словами Венедіктової, механізми ж для ухилення від сплати податків і зборів у сфері імпорту та подальшого оподаткування імпортованих товарів, досить часто пов’язані зі зловживаннями або службовою недбалістю працівників.

Окрім того, керівникам правоохоронних органів були поставлені чіткі завдання і строки активізації виявлення та розслідування кримінальних правопорушень у митній та податковій сферах.

Нагадаємо, Венедіктова зібралася на нараду з керівництвом ДБР, митниці та податкової.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$235.66
Brent
$70.77
Bitcoin
$85,505.70
S&P 500
$5,672.38
Газ TTF
$43.70
Золото
$3,039.45
Ethereum
$1,985.80