ДФС має понад 100 проваджень щодо порушень у митній сфері, проте жодної підозри не вручено - ОГПУ

“Наразі за три місяці роботи усіх правоохоронних органів виявлено лише 35 фактів порушень законодавства у сфері справляння митних платежів та направлено до суду 8 таких кримінальних проваджень. Зокрема, нині у проваджені органів Державної фіскальної служби перебуває 112 проваджень цієї категорії. У жодному із них особам про підозру не повідомлялося і це при тому, що 25 проваджень розслідуються від 7 до щонайменше 3 років. У Державному бюро розслідувань перебуває 20 проваджень такої категорії, лише одне з них — з повідомленням особі про підозру”, — йдеться в повідомленні.

Також Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що вимагає від керівників правоохоронних органів забезпечити реальну протидію злочинності у митній сфері та не займатися створенням видимості діяльності.

"Ірина Венедіктова наголосила, що бездіяльність правоохоронців у протидії злочинності в сфері справляння митних платежів пов’язана, у тому числі, з корупційною складовою. Тільки упродовж 2019-2020 років до суду скеровано понад три десятки обвинувальних актів стосовно митників",- зазначається в повідомленні.

За словами Венедіктової, механізми ж для ухилення від сплати податків і зборів у сфері імпорту та подальшого оподаткування імпортованих товарів, досить часто пов’язані зі зловживаннями або службовою недбалістю працівників.

Окрім того, керівникам правоохоронних органів були поставлені чіткі завдання і строки активізації виявлення та розслідування кримінальних правопорушень у митній та податковій сферах.

Нагадаємо, Венедіктова зібралася на нараду з керівництвом ДБР, митниці та податкової.