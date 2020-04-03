ГФС имеет более 100 производств о нарушениях в таможенной сфере, однако подозрений не вручено - ОГПУ

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. В производстве органов Государственной фискальной службы находится 112 дел о нарушениях законодательства в сфере взимания таможенных платежей. Однако ни в одной из них лицам о подозрении не сообщалось. Об этом УНН с ообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

“Сейчас за три месяца работы всех правоохранительных органов выявлено всего 35 фактов нарушений законодательства в сфере взимания таможенных платежей и направлено в суд 8 таких уголовных производств. В частности, в настоящее время в производстве органов Государственной фискальной службы находится 112 производств этой категории. В одном из них лицам о подозрении не сообщается и это при том, что 25 производств расследуются от 7 до не менее 3 лет. В Государственном бюро расследований находится 20 производств данной категории, только одно из них — с уведомлением лицу о подозрении”, — говорится в сообщении.

Также Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что требует от руководителей правоохранительных органов обеспечить реальное противодействие преступности в таможенной сфере и не заниматься созданием видимости деятельности.

“Ирина Венедиктова отметила, что бездействие правоохранительных органов в противодействии преступности в сфере взымания таможенных платежей связана, в том числе, с коррупционной составляющей. Только в течение 2019-2020 годов в суд направлено более трех десятков обвинительных актов в отношении таможенников”, — отмечается в сообщении .

По словам Венедиктовой, механизмы же для уклонения от уплаты налогов и сборов в сфере импорта и дальнейшего налогообложения импортируемых товаров, зачастую связанные со злоупотреблениями или служебной халатностью работников.

Кроме того, руководителям правоохранительных органов были поставлены четкие задачи и сроки активизации выявления и расследования уголовных правонарушений в таможенной и налоговой сферах.

Напомним, Венедиктова собралась на совещание с руководством ГБР, таможни и налоговой.

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