Венедіктова зібралася на нараду з керівництвом ДБР, митниці та податкової
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Офісі Генерального прокурора розпочалася спільна нарада керівників ключових правоохоронних органів щодо протидії злочинності у сфері справляння митних платежів - зібралися Генпрокурор, керівництво ДБР, ДФС, митниці та податкової. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу.
"Генпрокурор Ірина Венедіктова разом із заступниками проводять нараду із головою Державної митної служби України Максимом Нефьодовим, в.о. директора Державного бюро розслідувань Олександром Соколовим, в.о. голови Державної фіскальної служби України Сергієм Солодченком та заступником голови Державної податкової служби України Дмитром Венцковським", - вказано у повідомленні.
Учасники планують обговорити стан протидії злочинності у сфері справляння митних платежів та причини недонадходження до бюджету від діяльності митних органів.
Перед цим Венедіктова збирала наради і з керівниками інших правоохоронних відомств - МВС, поліції, НАБУ, САП.