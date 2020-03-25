Венедіктова із заступниками зібрала нараду із Аваковим і головою Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В Офісі Генерального прокурора зібралися на робочу зустріч керівництва Офісу та МВС, а також Нацполіції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"В Офісі Генерального прокурора проходить робоча зустріч керівництва Офісу та Міністерства внутрішніх справ. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова разом із заступниками, міністр МВС Арсен Аваков та голова Нацполіції Ігор Клименко планують обговорити стан досудового розслідування в актуальних та резонансних кримінальних провадженнях", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 березня Венедіктова в Офісі Генпрокурора зібрала нараду з очільниками НАБУ і САП - Ситником і Холодницьким.