Венедиктова собралась на совещание с руководством ГБР, таможни и налоговой
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Офисе Генерального прокурора началась совместное совещание руководителей ключевых правоохранительных органов по противодействию преступности в сфере взимания таможенных платежей - собрались Генпрокурор, руководство ГБР, ГФС, таможни и налоговой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса.
"Генпрокурор Ирина Венедиктова вместе с заместителями проводят совещание с председателем Государственной таможенной службы Украины Максимом Нефедовым, и.о. директора Государственного бюро расследований Александром Соколовым, и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Сергеем Солодченко и заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины Дмитрием Венцковским", - указывается в сообщении.
Участники планируют обсудить состояние противодействия преступности в сфере взимания таможенных платежей и причин недопоступления в бюджет от деятельности таможенных органов.
Перед этим Венедиктова собирала совещания и с руководителями других правоохранительных ведомств - МВД, полиции, НАБУ, САП.