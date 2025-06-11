Держдеп: удари рф по Україні мають "негайно припинитися"
Київ • УНН
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер засудив нічні атаки рф та наголосив на необхідності негайного припинення вогню.
Після чергової нічної атаки на Україну речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією, додавши, що настав час припинити війну. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Удари росії по містах України мають бути негайно припинені. Ми засуджуємо ці удари та висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих
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