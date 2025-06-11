Держдеп: удари рф по Україні мають "негайно припинитися"

Після чергової нічної атаки на Україну речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією, додавши, що настав час припинити війну. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Удари росії по містах України мають бути негайно припинені. Ми засуджуємо ці удари та висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих – сказав речник.

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