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Госдеп: удары рф по Украине должны "немедленно прекратиться"

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер осудил ночные атаки рф и подчеркнул необходимость немедленного прекращения войны.

Госдеп: удары рф по Украине должны "немедленно прекратиться"

После очередной ночной атаки на Украину представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией, добавив, что пора прекратить войну. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Удары россии по городам Украины должны быть немедленно прекращены. Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших

– сказал представитель.

Ночная атака рф на Харьков унесла жизни трех человек11.06.25, 09:25 • 1892 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаполитика
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Вашингтон
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