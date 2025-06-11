Госдеп: удары рф по Украине должны "немедленно прекратиться"

После очередной ночной атаки на Украину представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией, добавив, что пора прекратить войну. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Удары россии по городам Украины должны быть немедленно прекращены. Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших – сказал представитель.

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