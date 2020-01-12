Держдеп США зажадав від Ірану вибачитися за затримання британського посла
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Держдепартамент США заявив, що іранська влада повинна принести публічні вибачення за затримання британського посла в ході акцій протестів, що проходять в республіці. Про це заявила в Twitter речник американського зовнішньополітичного відомства Морган Ортагус, повідомляє УНН.
США звинуватили Іран у черговому порушенні Віденської конвенції і закликали публічно вибачитися перед Великою Британією, а також "поважати права всіх дипломатів".
Нагадаємо, в Ірані заарештували посла Великої Британії, але потім відпустили.