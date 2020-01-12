Госдеп США потребовал от Ирана извиниться за задержку британского посла
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Госдепартамент США заявил, что иранские власти должны принести публичные извинения за задержку британского посла в ходе акций протеста, проходящих в республике. Об этом заявила в Twitter представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус, сообщает УНН.
США обвинили Иран в очередном нарушении Венской конвенции и призвали публично извиниться перед Великобританией, а также "уважать права всех дипломатов".
Напомним, в Иране арестовали и потом отпустили британского посла.