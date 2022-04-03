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Держдеп: США незабаром зроблять "додаткові дії" проти росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс натякнув, що незабаром будуть вжиті додаткові дії США проти росії, коли його запитали про прохання президента України Володимира Зеленського про посилення санкцій G7 у відповідь на останні звірства у Бучі, передає УНН.

Держдеп: США незабаром зроблять "додаткові дії" проти росії

Цитата

"Що стосується наших санкцій, ми завжди говорили, що продовжуватимемо чинити тиск на президента путіна, на Кремль, на всіх, хто його оточує, включаючи олігархів та поплічників, які посилюють цю війну вибору проти України, допоки насильство не зменшиться, і доти, доки такі звірства не припиняться. Тому я підозрюю, що ви скоро побачите додатковий тиск", — сказав Прайс MSNBC у неділю.

"Щодо цих зображень з Бучі, ми вже оцінили, що російські війська скоїли військові злочини. Що ми робимо, то це збираємо інформацію. По-перше, щоб пролити світло на те, що саме вони роблять, але по-друге, щоб забезпечити притягнення до відповідальності всіх тих, хто вчинив ці звірства, і всіх, хто замовив ці звірства. Це наша місія", - продовжив він.

Деталі

Відповідаючи на запитання про мирні переговори, Прайс сказав: "Ми поки що не бачимо жодних ознак того, що росіяни справді серйозно ставляться до деескалації цієї війни".

Прайс також відкинув повідомлення про те, що російський рубль відновлюється після санкцій, заявивши: "Це майже повністю штучно. Рубль знаходиться на життєзабезпеченні за допомогою драконівських заходів, які Кремль був змушений вжити для штучної підтримки вартості рубля".

Прайс зазначив, що уряд росії не дозволяє продавати рублі "саме для того, щоб встановити цю нижню межу та гарантувати, що вартість, яку ми бачимо на ринку, насправді не є фактичною вартістю рубля сьогодні".

"Що стосується російської економіки, то тільки за останні п'ять тижнів 30 років економічної інтеграції було скасовано", - сказав Прайс.

Додамо

З'явились шокуючі знімки загиблих мирних жителів вздовж вулиць Бучі. Фотографії було оприлюднено того ж дня, коли Україна оголосила місто звільненим від російських військ. Звірства росіян були вчинені відступаючи з районів поблизу Києва після невдалої спроби оточити столицю.

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