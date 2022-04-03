Госдеп: США вскоре предпримут "дополнительные действия" против россии

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"Что касается наших санкций, мы всегда говорили, что будем продолжать оказывать давление на президента путина, на Кремль, на всех, кто его окружает, включая олигархов и приспешников, которые усиливают эту войну выбора против Украины, пока насилие не уменьшится, и до тех пор, пока такие зверства не прекратятся. Поэтому я подозреваю, что вы скоро увидите дополнительное давление", - сказал Прайс MSNBC в воскресенье.

"Относительно этих изображений из Бучи, мы уже оценили, что русские войска совершили военные преступления. Что мы делаем, то это собираем информацию. Во-первых, чтобы пролить свет на то, что именно они делают, но во-вторых, чтобы обеспечить привлечение к ответственности всех тех, кто совершил эти зверства, и всех, кто заказал эти зверства. Это наша миссия", - продолжил он.

Детали

Отвечая на вопрос о мирных переговорах, Прайс сказал: "Мы пока не видим никаких признаков того, что русские действительно серьезно относятся к деэскалации этой войны".

Прайс также отверг сообщение о том, что российский рубль восстанавливается после санкций, заявив: "Это почти полностью искусственно. Рубль находится на жизнеобеспечении с помощью драконовских мер, которые Кремль был вынужден принять для искусственного поддержания стоимости рубля".

Прайс отметил, что правительство россии не позволяет продавать рубли "именно для того, чтобы установить этот нижний предел и гарантировать, что стоимость, которую мы видим на рынке, на самом деле не является фактической стоимостью рубля сегодня".

"Что касается российской экономики, то только за последние пять недель 30 лет экономической интеграции было отменено", - сказал Прайс.

Добавим

Появились шокирующие снимки погибших мирных жителей вдоль улиц Бучи. Фотографии были обнародованы в тот же день, когда Украина объявила город освобожденным от российских войск. Зверства русских были совершены отступая из районов близ Киева после неудачной попытки окружить столицу.