Держдеп про вибухи у Криму: Україна зводить до мінімуму втрати серед цивільних, непорівнянно з діями росії
Київ • УНН
У Державному департаменті США заявили, що Україна у своїх наступальних операціях “зводить до мінімуму загрозу жертв серед цивільного населення”. Так прокоментував удар по Криму 23 червня помічник держсекретаря США Джон Басс.
У Державному департаменті США заявили, що Україна у своїх наступальних операціях "зводить до мінімуму загрозу жертв серед цивільного населення". Так прокоментував удар по тимчасово окупованому Криму 23 червня помічник держсекретаря США Джон Басс, пише УНН з посиланням на "Голос Америки".
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На запитання "Голосу Америки" щодо удару у Севастополі нібито ракетами американського виробництва представник Держдепу відповів, що є великий контраст втрат внаслідок українських атак та обстрілів росії.
"Що стосується повідомлень про жертви серед цивільного населення в Криму, США глибоко шкодують про втрату будь-якого цивільного життя, будь-яких невинних убитих під час конфлікту. Я не можу говорити про правдивість звинувачень москви, але якщо вони правдиві в цьому випадку, я вважаю, що важливо підкреслити: ми бачимо, як Україна використовує свої наступальні можливості", - сказав помічник Блінкена з політичних питань.
Басс наголосив, що Збройні сили України "вживають значних заходів, щоб звести до мінімуму загрозу жертв серед цивільного населення, і це помітно контрастує з характером жорстокої війни росії з першого дня".
За його словами, неможливо порівняти російські втрати цивільного населення із втратою життів українців внаслідок російських авіаударів по лікарнях, школах та інших об'єктах цивільної інфраструктури.
Тут, за його словами, "існує величезний розрив, який демонструє жорстокість війни росії, яка триває".
Держдеп прокоментував вибухи у Севастополі25.06.24, 03:01 • 29520 переглядiв
Міністерство оборони США також відреагувало на погрози росії помститися за удар по Криму нібито ракетами американського виробництва ATACMS.
У понеділок, 24 червня, Пентагон заявив, що Україна ухвалює власні рішення щодо того, яку ціль обрати у своїх військових операціях.
"Україна ухвалює власні рішення щодо націлювання та проводить власні військові операції", - заявив представник Пентагону майор Чарлі Дітц.