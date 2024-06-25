В Государственном департаменте США заявили, что Украина в своих наступательных операциях "сводит к минимуму угрозу жертв среди гражданского населения". Так прокомментировал удар по временно оккупированном Крыму 23 июня помощник госсекретаря США Джон Басс, пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Детали

На вопрос "Голоса Америки" относительно удара в Севастополе якобы ракетами американского производства представитель Госдепа ответил, что есть большой контраст потерь в результате украинских атак и обстрелов россии.

"Что касается сообщений о жертвах среди гражданского населения в Крыму, США глубоко сожалеют о потере любой гражданской жизни, любых невинных убитых во время конфликта. Я не могу говорить о правдивости обвинений москвы, но если они правдивы в этом случае, я считаю, что важно подчеркнуть: мы видим, как Украина использует свои наступательные возможности", - сказал помощник Блинкена по политическим вопросам.

Басс отметил, что Вооруженные силы Украины "принимают значительные меры, чтобы свести к минимуму угрозу жертв среди гражданского населения, и это заметно контрастирует с характером жестокой войны россии с первого дня".

По его словам, невозможно сравнить потери гражданского населения у россии с потерей жизней украинцев в результате российских авиаударов по больницам, школам и другим объектам гражданской инфраструктуры.

Здесь, по его словам, "существует огромный разрыв, который демонстрирует жестокость войны россии, которая продолжается".

Госдеп прокомментировал взрывы в Севастополе

Министерство обороны США также отреагировало на угрозы россии отомстить за удар по Крыму ракетами американского производства ATACMS.

В понедельник, 24 июня, Пентагон заявил, что Украина принимает собственные решения относительно того, какую цель выбрать в своих военных операциях.

"Украина принимает собственные решения по нацеливанию и проводит собственные военные операции", - заявил представитель Пентагона майор Чарли Дитц.