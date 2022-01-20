Держдеп пояснив санкції проти українських нардепів: їх завербувала ФСБ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Четверо українців, внесених до списку санкцій США, діють за вказівкою ФСБ і підтримують операції Росії з дестабілізації України. Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, опублікованій в четвер, пише УНН.
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“Напередодні можливого подальшого вторгнення в Україну російські спецслужби, переважно Федеральна служба безпеки (ФСБ), що знаходиться під санкціями США, вербують українських громадян на ключових посадах, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації... Сьогодні Сполучені Штати вводять санкції щодо чотирьох осіб, пов’язаних з діяльністю російської розвідки з надання впливу, спрямованої на дестабілізацію України”, — сказано в повідомленні Блінкена.
Деталі
За його словами, США працюють над виявленням, викриттям та покладанням відповідальності на подібних осіб у тісній співпраці з Україною.
“Особи, на яких ми націлені, двоє з яких є депутатами українського парламенту, діють за вказівкою ФСБ та підтримують дестабілізуючі та небезпечні операції Росії щодо впливу, які підривають не лише Україну, а й фундаментальні засади демократії”, — заявив Держсекретар.
Так, зокрема, зазначається, що Тарас Козак використав медіа-платформи, що належать йому, “як для очорнення високопоставлених членів найближчого оточення президента України Володимира Зеленського, так і для поширення хибних наративів про вибори в США в 2020 році”.
Контекст
Сполучені штати сьогодні поповнили список санкцій чотирма громадянами України за “шкідливу діяльність” Росії.
Так, Управління контролю за іноземними активами внесло до списку SDN (Specially Designated Nationals List) Тараса Козака, Володимира Олійника, Володимира Сівковича та Олега Волошина.