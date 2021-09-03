Держбюджет за вісім місяців звели з дефіцитом у понад 6 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Дефіцит державного бюджету за січень-серпень 2021 року перевищив 6 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - 13,3 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.
Цитата:
"За січень-серпень 2021 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 6 млрд грн, у тому числі загальний фонд з дефіцитом у розмірі 13,3 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 110,3 млрд гривень", - повідомили у Мінфіні з посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби.
Деталі
У цілому до загального фонду держбюджету за січень-серпень 2021 року надійшло 700,0 млрд грн, план перевищено на 4,1% (+27,7 млрд грн). Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соцстрахування за 8 місяців становили 221,4 млрд грн, що на 7,7 млрд грн перевищило планові показники на відповідний період.
За січень-серпень 2021 року видатки за загальним фондом держбюджету становили 717,1 млрд грн, недовиконання плану - 8,4%. "Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснювалось у повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень", - відзначили у Мінфіні.
Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за січень-серпень 2021 року становили 302,1 млрд грн або 72,4% від запланованих на цей період. Від розміщення ОВДП залучено 240,1 млрд грн. Окрім цього, було здійснено випуск ОВДП в обсязі 1,8 млрд грн з подальшим придбанням у держвласність в обмін на такі облігації акцій ПрАТ "Експортно-кредитне агентство".
Із зовнішніх джерел залучено 60,2 млрд грн, зокрема 48,2 млрд грн (1,75 млрд дол.) через розміщення 8-річних ОЗДП під 6,876% річних та їх дорозміщення з дохідністю 6,30%.
При цьому, платежі з погашення держборгу за січень-серпень 2021 року становили 283 млрд грн (99,5% плану), платежі з обслуговування – 87,1 млрд грн (91,2% плану).
Доповнення
План за видатками знову не виконано - ця тенденція прослідковується вже певний час. Так, аналітики зазначають, що невиконання плану видатків є негативним явищем і традиційно призводить до накопичення потреби у фінансуванні видатків наприкінці року. "Швидке" дофінансовування видатків може призвести як до підвищення цін, так і до послаблення курсу гривні.
Додамо, дефіцит Бюджету-2021 передбачено на рівні 5,5% від ВВП, або 246,6 млрд грн.