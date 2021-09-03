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Госбюджет за восемь месяцев свели с дефицитом в более 6 млрд грн

Госбюджет за восемь месяцев свели с дефицитом в более 6 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 21250 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Дефицит государственного бюджета за январь-август 2021 года превысил 6 млрд грн, в том числе по общему фонду - 13,3 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

Цитата:

"За январь-август 2021 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 6 млрд грн, в том числе общий фонд с дефицитом в размере 13,3 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 110,3 млрд гривен", - сообщили в Минфине со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

Детали

В целом в общий фонд госбюджета за январь-август 2021 поступило 700,0 млрд грн, план превышен на 4,1% (+27,7 млрд грн). Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды соцстрахования за 8 месяцев составили 221,4 млрд грн, что на 7,7 млрд превысило плановые показатели на соответствующий период.

За январь-август 2021 года расходы по общему фонду госбюджета составили 717,1 млрд грн, недовыполнение плана - 8,4%. "Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений", - отметили в Минфине.

Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за январь-август 2021 года составили 302,1 млрд грн или 72,4% от запланированных на этот период. От размещения ОВГЗ привлечено 240,1 млрд грн. Кроме этого, был осуществлен выпуск ОВГЗ в размере 1,8 млрд грн с последующим приобретением в госсобственность в обмен на такие облигации акций ЧАО "Экспортно-кредитное агентство".

Из внешних источников привлечено 60,2 млрд грн, в частности 48,2 млрд грн (1,75 млрд долл.) через размещение 8-летних ОВГЗ под 6,876% годовых и их доразмещение с доходностью 6,30%.

При этом, платежи по погашению госдолга за январь-август 2021 года составили 283 млрд грн (99,5% плана), платежи по обслуживанию - 87,1 млрд грн (91,2% плана).

Дополнение

План по расходам опять не выполнен - эта тенденция прослеживается уже некоторое время. Так, аналитики отмечают, что невыполнение плана расходов является негативным явлением и обычно приводит к накоплению потребности в финансировании расходов в конце года. "Быстрое" дофинансирование расходов может привести как к повышению цен, так и к ослаблению курса гривны.

Добавим, дефицит Бюджета-2021 предусмотрен на уровне 5,5% от ВВП, или 246,6 млрд грн.

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