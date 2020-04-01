Держбюджет в умовах карантину: основне невиконання бюджету відбулося по митних платежах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Основне невиконання бюджету у березні відбулось по митних платежах — 81,2% від розпису, недонадходження становили 5,7 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
“За оперативними даними Державної казначейської служби ,у березні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 78,4 млрд грн, розпис виконано на 89,3%. При цьому було відшкодовано 10,6 млрд грн податку на додану вартість. Основне невиконання відбулось по митних платежах — 81,2% від розпису, недонадходження становили 5,7 млрд грн”, — йдеться в повідомленні.
Також послаблення курсу гривні до 26,4 грн/дол США, в середньому за березень, хоча і наблизилось до врахованого у бюджеті (27 грн/дол США), проте не змогло компенсувати негативного ефекту від падіння обсягів оподатковуваного імпорту. В тому числі внаслідок запровадження основними торговельними партнерами обмежувальних заходів у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19 та порушенням логістичних ланцюгів в доставці товарів.
“На 47,8% виконано розпис по рентній платі за видобування природного газу, недонадходження становили 1,6 млрд грн. Як і у попередні місяці, основною причиною невиконання стало зменшення середньої митної вартості імпортованого природного газу, яка, за даними Мінекономіки, у лютому 2020 року становила 168,5 доларів за тис. м куб, зниження ціни природного газу, що постачається побутовим споживачам та виробникам теплової енергії”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, невиконання розпису по окремим податкам частково було компенсовано більшими надходженнями від інших податків.
Нагадаємо, доходи Державного бюджету України за березень 2020 року становили 87,921 млрд грн, що на майже 10,190 млрд грн, або на 10,4% менше від планового показника на цей місяць.