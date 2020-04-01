Госбюджет в условиях карантина: основное невыполнения бюджета произошло по таможенным платежам

“По оперативным данным Государственной казначейской службы, в марте 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 78,4 млрд грн, роспись выполнена на 89,3%. При этом было возмещено 10,6 млрд грн налога на добавленную стоимость. Основное невыполнение состоялось по таможенным платежам — 81,2% от росписи, недопоступления составили 5,7 млрд грн”, — говорится в сообщении.

Также ослабление курса гривны до 26,4 грн/долл США, в среднем за март, хотя и приблизилось к учтенному в бюджете (27 грн/долл США), однако не смогло компенсировать негативного эффекта от падения объемов налогооблагаемого импорта. В том числе в результате введения основными торговыми партнерами ограничительных мер в связи с распространением эпидемии COVID-19 и нарушением логистических цепей в доставке товаров.

“На 47,8% выполнена роспись по рентной плате за добычу природного газа, недопоступления составили 1,6 млрд грн. Как и в предыдущие месяцы, основной причиной невыполнения стало уменьшение средней таможенной стоимости импортируемого природного газа, которая, по данным Минэкономики, в феврале 2020 года составляла 168,5 долларов за тыс. куб, снижение цены природного газа, поставляемого бытовым потребителям и производителям тепловой энергии”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, невыполнение росписи по отдельным налогам частично было компенсировано большими поступлениями от других налогов.

Напомним, доходы Государственного бюджета Украины за март 2020 года составили 87,921 млрд грн, что почти 10,190 млрд грн, или на 10,4% меньше планового показателя на этот месяц.