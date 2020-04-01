Бюджет у березні недоотримав понад 10% доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Доходи Державного бюджету України за березень 2020 року становили 87,921 млрд грн, що на майже 10,190 млрд грн, або на 10,4% менше від планового показника на цей місяць. Про це свідчать дані Державної казначейської служби України, передає УНН.
Водночас у березні 2020 року доходи Державного бюджету були вищі проти показника аналогічного місяця минулого року на 2,054 млрд грн, або на 2,4%.
За даними Держказначейства, доходи Державного бюджету у січні-березні поточного року сягнули 210,695 млрд грн, що на 27,592 млрд грн, або на 11,6% нижче від планового показника на цей період.
У січні-березні цього року доходи Держбюджету збільшилися на 56,4 млн грн, або були на рівні з аналогічним періодом 2019 року.
Нагадаємо, Рахункова палата оцінила втрати бюджету через недоліки прогнозу курсу гривні.