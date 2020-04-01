Бюджет в марте недополучил более 10% доходов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Доходы Государственного бюджета Украины за март 2020 года составили 87,921 млрд грн, что почти 10,190 млрд грн, или на 10,4% меньше планового показателя на этот месяц. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, передает УНН.