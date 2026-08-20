Держборг США вперше перевищив 40 трлн доларів - Reuters

Загальний державний борг США вперше перетнув рекордну позначку у 40 трильйонів доларів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

За наявною інформацією, із загальної суми, 32,266 трлн доларів становлять казначейські цінні папери, що належать громадськості. Ще 7,782 трлн доларів припадають на внутрішньодержавні боргові активи.

Борговий рахунок федерального уряду зріс більш ніж удвічі менш ніж за десятиліття, з 19,95 трильйона доларів, коли президент Дональд Трамп вперше склав присягу в січні 2017 року. Приблизно третина цього збільшення відбулася протягом двох років шалених державних запозичень для фінансування заходів реагування на пандемію COVID-19, вжитих Трампом та колишнім президентом Джо Байденом, тоді як решту пояснюють фіскальні рішення обох президентів у поєднанні з тривалими дисбалансами у податках та витратах