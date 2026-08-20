Держборг США вперше перевищив 40 трлн доларів - Reuters
Київ • УНН
Держборг США сягнув 40,048 трлн доларів на тлі зростання витрат і відсоткових виплат. Бюджетні групи попереджають про боргову кризу.
Загальний державний борг США вперше перетнув рекордну позначку у 40 трильйонів доларів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Загальний борг США вперше перевищив 40 трильйонів доларів, повідомило в середу Міністерство фінансів США, що призвело до нових попереджень про назріваючу фіскальну кризу, оскільки зростання витрат на програми соціального забезпечення та відсоткові виплати значно перевищує доходи, стримувані зниженням податків
За наявною інформацією, із загальної суми, 32,266 трлн доларів становлять казначейські цінні папери, що належать громадськості. Ще 7,782 трлн доларів припадають на внутрішньодержавні боргові активи.
Борговий рахунок федерального уряду зріс більш ніж удвічі менш ніж за десятиліття, з 19,95 трильйона доларів, коли президент Дональд Трамп вперше склав присягу в січні 2017 року. Приблизно третина цього збільшення відбулася протягом двох років шалених державних запозичень для фінансування заходів реагування на пандемію COVID-19, вжитих Трампом та колишнім президентом Джо Байденом, тоді як решту пояснюють фіскальні рішення обох президентів у поєднанні з тривалими дисбалансами у податках та витратах
Бюджетні групи протягом кількох тижнів очікували, що державний борг перетне позначку у 40 трлн доларів. Вони попереджають про можливість повномасштабної боргової кризи, якщо законодавці не вирішать проблему нестійкої бюджетної ситуації.
Нагадаємо
Дефіцит федерального бюджету США в липні досяг історичного максимуму 432 млрд доларів через зростання витрат, зокрема на Medicare. За 10 місяців 2026 фінансового року дефіцит становив 1,8 трлн доларів, а виплати з боргу зросли на 15%.