Госдолг США впервые превысил 40 трлн долларов - Reuters

Совокупный государственный долг США впервые преодолел рекордную отметку в 40 триллионов долларов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Подробности

Совокупный долг США впервые превысил 40 триллионов долларов, сообщило в среду Министерство финансов США, что привело к новым предупреждениям о надвигающемся финансовом кризисе, поскольку рост расходов на программы социального обеспечения и процентные выплаты значительно превышает доходы, сдерживаемые снижением налогов - пишет издание.

По имеющейся информации, из общей суммы 32,266 трлн долларов составляют казначейские ценные бумаги, принадлежащие общественности. Еще 7,782 трлн долларов приходятся на внутригосударственные долговые активы.

Долговой счет федерального правительства вырос более чем вдвое менее чем за десятилетие - с 19,95 триллиона долларов, когда президент Дональд Трамп впервые принял присягу в январе 2017 года. Примерно треть этого увеличения произошла в течение двух лет стремительных государственных заимствований для финансирования мер реагирования на пандемию COVID-19, принятых Трампом и бывшим президентом Джо Байденом, тогда как остальное объясняется финансовыми решениями обоих президентов в сочетании с сохраняющимися дисбалансами в сфере налогов и расходов - пишет издание.

Бюджетные группы в течение нескольких недель ожидали, что государственный долг пересечет отметку в 40 трлн долларов. Они предупреждают о возможности полномасштабного долгового кризиса, если законодатели не решат проблему неустойчивого бюджетного положения.

Напомним

Дефицит федерального бюджета США в июле достиг исторического максимума в 432 млрд долларов из-за роста расходов, в частности на Medicare. За 10 месяцев 2026 финансового года дефицит составил 1,8 трлн долларов, а выплаты по долгу выросли на 15%.