Держборг збільшився на початок лютого до 71,2 млрд дол. – Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Державний та гарантований державою борг України станом на 31 січня 2017 року становив 1,93 трлн грн. або 71,2 млрд дол., передає УНН з посиланням на дані Міністерства фінансів України.
Як зазначили у відомстві, зовнішній борг на кінець січня становив 981,05 млрд грн або 36,18 млрд дол., а внутрішній — 670,64 млрд грн або 24,73 млрд дол.
За інформацією Мінфіну, протягом січня 2017 року державний та гарантований державою борг зріс у гривневому еквіваленті на 1,26 млрд грн або на 0,23 млрд дол.
У міністерстві пояснили, що основною причиною зростання боргу у січні стала до капіталізація “Укрексімбанку” та “Ощадбанку”.
Нагадаємо, Національний банк України спрогнозував рівень державного та гарантованого державою боргу у 2017 році на рівні 82%.