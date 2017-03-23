Госдолг увеличился на начало февраля до 71,2 млрд долл. - Минфин

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125011 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 января 2017 г. составил 1,93 трлн грн или 71,2 млрд долл., передает УНН со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

Как отметили в ведомстве, внешний долг на конец января составил 981,05 млрд грн или 36,18 млрд долл., а внутренний - 670,64 млрд грн или 24,73 млрд долл.

По информации Минфина, в течение января 2017 г. государственный и гарантированный государством долг вырос в гривневом эквиваленте на 1,26 млрд грн или на 230 млн долл.

В министерстве пояснили, что основной причиной роста долга в январе стала докапитализация "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка".

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует уровень государственного и гарантированного государством долга в 2017 году на уровне 82%.

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