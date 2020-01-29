Державний дорожній фонд минулого року не освоїв понад 3 млрд грн – Пацкан
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Видатки Державного дорожнього фонду минулого року були меншими від плану на суму понад 3 млрд грн. Про це зазначив голова рахункової палати Валерій Пацкан. Передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
"За підсумками 2019 року видатки з державного дорожнього фонду були меншими від плану на суму понад 3 млрд грн. І це при тому, що план надходжень був перевиконаний", - зазначив Пацкан.
За його словами, останні роки на будівництво та ремонт доріг виділяються колосальні кошти. Але, попри пріоритетність цього питання, недоліки планування і низька виконавська дисципліна, численні зміни до переліків об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту із доріг та зволікання внесенням змін до програмних документів призвели до того, що видатки з державного дорожнього фонду за підсумками 2019 року не проведено на 3,2 млрд грн.
"На 1,3 млрд грн були менші ніж заплановані видатки на розвиток мережі й утримання автомобільних доріг загального користування державного значення і виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії", - наголосив Пацкан.
Окрім того, не розпочато використання 0,8 млрд грн на будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування державного значення Н-08 "Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя – Маріуполь").
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що за цей рік пріоритетом є будівництво дороги "Решетилівка-Дніпро".