Государственный дорожный фонд в прошлом году не освоил более 3 млрд грн - Пацкан
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Расходы Государственного дорожного фонда в прошлом году были меньше плана на сумму более 3 млрд грн. Об этом заявил глава счетной палаты Валерий Пацкан. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"По итогам 2019 года расходы из государственного дорожного фонда были меньше плана на сумму более 3 млрд грн. И это при том, что план поступлений был перевыполнен", - отметил Пацкан.
По его словам, последние годы на строительство и ремонт дорог выделяются колоссальные средства. Но, несмотря на приоритетность этого вопроса, недостатки планирования и низкую исполнительскую дисциплину, многочисленные изменения в перечне объектов строительства, реконструкции, ремонта с дорог и промедлении внесением изменений в программных документах привели к тому, что расходы из государственного дорожного фонда по итогам 2019 года не проведено на 3,2 млрд грн.
"На 1,3 млрд грн были меньше, чем запланированные расходы на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения и выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под государственные гарантии", - подчеркнул Пацкан.
Кроме того, не начато использование 0,8 млрд грн на строительство автотранспортной магистрали через реку Днепр в городе Запорожье (автомобильная дорога общего пользования государственного значения Н-08 "Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь").
Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что за этот год приоритетом является строительство дороги "Решетиловка-Днепр".