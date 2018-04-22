Державний департамент США закликав Київ створити незалежний суд та підвищити тарифи на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Державний департамент США закликав владу України прийняти закон про створення антикорупційного суду і збільшити тарифи на газ, дотримуючись порад Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву, опубліковану американським зовнішньополітичним відомством.
У повідомленні, підписаному прес-секретарем Держдепу Хізер Нойерт, підбивалися підсумки зустрічі виконуючого обов’язки держсекретаря США Джона Саллівана з главою МЗС України Павлом Клімкіним, яка відбулася на полях зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Торонто 21 квітня.
“Виконуючий обов’язки секретаря підтвердив тверду підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії. Він закликав Україну подвоїти свої зусилля з проведення реформ і виконання програм МВФ, прийнявши закон про створення дійсно незалежного антикорупційного суду і збільшивши газові тарифи до паритетного рівня по відношенню до імпорту”, — йдеться в заяві Нойерт.
Як повідомляв УНН, Держдеп США заявив про серйозні порушення прав людини в Україні.