Державіаслужба протягом 2 тижнів проведе повну ревізію літаків

"Протягом найближчих двох тижнів Державіаслужба проведе повну ревізію, особливо тих літаків, які займаються нерегулярними перевезеннями", - повідомив Омелян.



Як повідомляв УНН, Міністр інфраструктури України Володимир Омелян ініціював позбавлення ліцензії туроператора "Оазис", з яким туристи вилітали до Тунісу.



Сьогодні, 3 липня, станом на 11:45 за Києвом з Тунісу вилетіли останні два літаки з громадянами України, які раніше через проблеми туроператора та авіаперевізника не могли залишити країну.