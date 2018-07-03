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Державіаслужба протягом 2 тижнів проведе повну ревізію літаків

Державіаслужба протягом 2 тижнів проведе повну ревізію літаків

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Державна авіаційна служба протягом найближчих 2 днів проведе повну ревізію пасажирських літаків. Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.

"Протягом найближчих двох тижнів Державіаслужба проведе повну ревізію, особливо тих літаків, які займаються нерегулярними перевезеннями", - повідомив Омелян.

Як повідомляв УНН, Міністр інфраструктури України Володимир Омелян ініціював позбавлення ліцензії туроператора "Оазис", з яким туристи вилітали до Тунісу.

Сьогодні, 3 липня, станом на 11:45 за Києвом з Тунісу вилетіли останні два літаки з громадянами України, які раніше через проблеми туроператора та авіаперевізника не могли залишити країну.

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