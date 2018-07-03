Госавиаслужба в течение 2 недель проведет полную ревизию самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Государственная авиационная служба в течение ближайших 2 дней проведет полную ревизию пассажирских самолетов. Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН.
"В течение ближайших двух недель Госавиаслужба проведет полную ревизию, особенно тех самолетов, которые занимаются нерегулярными перевозками", - сообщил Омельян.
Как сообщал УНН, Министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян инициировал лишение лицензии туроператора "Оазис", с которым туристы вылетали в Тунис.
Сегодня, 3 июля, по состоянию на 11:45 по Киеву из Туниса вылетели последние два самолета с гражданами Украины, которые ранее из-за проблем туроператора и авиаперевозчика НЕ могли покинуть страну.