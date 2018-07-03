Госавиаслужба в течение 2 недель проведет полную ревизию самолетов

"В течение ближайших двух недель Госавиаслужба проведет полную ревизию, особенно тех самолетов, которые занимаются нерегулярными перевозками", - сообщил Омельян.



Как сообщал УНН, Министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян инициировал лишение лицензии туроператора "Оазис", с которым туристы вылетали в Тунис.



Сегодня, 3 июля, по состоянию на 11:45 по Киеву из Туниса вылетели последние два самолета с гражданами Украины, которые ранее из-за проблем туроператора и авиаперевозчика НЕ могли покинуть страну.