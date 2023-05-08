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Держава не може відмежовуватись від стратегічних підприємств - економіст про доцільність приватизації під час війни

Держава не може відмежовуватись від стратегічних підприємств - економіст про доцільність приватизації під час війни

Київ • УНН

 • 1483686 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Держава не має права відмежовуватись від стратегічних підприємств, пояснюючи це неможливістю контролю над ними. Таку думку в коментарі УНН висловив економічний експерт Віктор Медвідь. 

Він наголосив - приватизація стратегічних підприємств, тим паче під час війни, є економічно невигідною державі, бо охочих купити - мало, через що ціна на них - вкрай низька.

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Цитата

“Держава не може відмежовуватись від стратегічних підприємств. А пояснення щодо неможливості контролю над ними - є неналежним. Найбільший ризик наразі полягає саме у продажі держпідприємств. Приватизація є недоцільною в умовах війни, бо визначення вартості будь-якого об’єкта розраховується з урахуванням ризиків. Військові ризики досить високі і відповідно вартість об’єкта для того, щоб вона була цікава повинна їх перекривати, але по факту цього не відбувається”, - розповів експерт.

Він підкреслив, що ця проблема може вирішитися за допомогою залучення міжнародних інвестицій. Однак Україна ще не розробила механізми покриття інвестиційних ризиків, а без цього міжнародні інвестиційні компанії не будуть заходити в нашу державу.

“Поки що дані механізми (покриття інвестиційних ризиків - ред.) не створені (...). Враховуючи це зараз учасниками даного ринку можуть бути дві лише сторони – це внутрішній учасник, або ті гравці міжнародного ринку, які глибоко інтегровані в Україні. А тому під час торгів кількість охочих купити держпідприємство буде невелика, значить і ціна - низькою. Відповідно такий аукціон не виконає своєї фактичної функції щодо підвищення ціни від стартової до якоїсь ефективної”, - резюмував експерт.

Нагадаємо

Голова Фонду Держмайна Рустем Умеров заявив виданню Bloomberg, що вже у травні може бути розблокована так звана “велика приватизація”. Для цього необхідне рішення парламентарів, якого очікують на одному з найближчих травневих засідань.

Першими “з молотка” планують продати Одеський припортовий завод, Центренерго, Об‘єднану гірничо-хімічну компанію, Запорізький титано-магнієвий комбінат та завод “Індар”, який займається виробництвом інсуліну. На думку економіста Андрія Новака, проводити приватизацію “Одеського припортового заводу” під час війни - це злочин проти держави. За його словами, говорити про приватизацію ОПЗ можна буде щонайменше через рік після завершення війни, адже потрібен час, щоб вартість активу зросла до ринкових цін мирного часу.

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