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Государство не может отмежевываться от стратегических предприятий - экономист о целесообразности приватизации во время войны

Государство не может отмежевываться от стратегических предприятий - экономист о целесообразности приватизации во время войны

Киев • УНН

 • 1483678 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Государство не имеет права отмежевываться от стратегических предприятий, объясняя это невозможностью контроля над ними. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Виктор Медвидь. 

Он отметил - приватизация стратегических предприятий, тем более во время войны, является экономически невыгодной государству, потому что желающих купить - мало, из-за чего цена на них - крайне низкая.

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Цитата

“Государство не может отмежевываться от стратегических предприятий. А объяснение о невозможности контроля над ними - является ненадлежащим. Наибольший риск сейчас заключается именно в продаже госпредприятий. Приватизация нецелесообразна в условиях войны, потому что определение стоимости любого объекта рассчитывается с учетом рисков. Военные риски достаточно высоки и соответственно стоимость объекта для того, чтобы она была интересна должна их перекрывать, но по факту этого не происходит”, - рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что эта проблема может решиться с помощью привлечения международных инвестиций. Однако Украина еще не разработала механизмы покрытия инвестиционных рисков, а без этого международные инвестиционные компании не будут заходить в наше государство.

“Пока что данные механизмы (покрытия инвестиционных рисков - ред.) не созданы (...). Учитывая это сейчас участниками данного рынка могут быть две только стороны – это внутренний участник, или те игроки международного рынка, которые глубоко интегрированы в Украине. Поэтому во время торгов количество желающих купить госпредприятие будет небольшое, значит и цена - низкой. Соответственно такой аукцион не выполнит своей фактической функции по повышению цены от стартовой до какой-то эффективной”, - резюмировал эксперт.

Напомним

Председатель Фонда Госимущества Рустем Умеров заявил изданию Bloomberg, что уже в мае может быть разблокирована так называемая “большая приватизация”. Для этого необходимо решение парламентариев, которого ожидают на одном из ближайших майских заседаний.

Первыми “с молотка” планируют продать Одесский припортовый завод, Центрэнерго, Объединенную горно-химическую компанию, Запорожский титано-магниевый комбинат и завод “Индар”, который занимается производством инсулина. По мнению экономиста Андрея Новака, проводить приватизацию “Одесского припортового завода” во время войны - это преступление против государства. По его словам, говорить о приватизации ОПЗ можно будет минимум через год после завершения войны, ведь нужно время, чтобы стоимость актива выросла до рыночных цен мирного времени.

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